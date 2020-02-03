連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）宣布攜手已布局中國大陸逾百所大學院校的團膳企業，設立合資公司「上海檬奇奇」，將旗艦茶飲品牌「快樂檸檬」導入校園餐廳及校外周邊門市，目標以每年30～40家速度展店，搶攻特殊且寡占的校園市場商機。

雅茗受武漢肺炎疫情增溫影響，拖累股價連日重挫。集團認為，疫情造成的短期衝擊勢必使競爭激烈的中國大陸手搖茶飲市場重新洗牌，但「快樂檸檬」現金流穩定、已打下深厚市場基礎，認為不至於對營運造成太大衝擊，反有機會成為拓展市占率的新契機。

雅茗看準年輕世代為目前手搖茶飲的主力消費族群，去年已在北京數所大學布局「快樂檸檬」加盟店，營運表現不凡。而中國大陸校內餐飲屬特殊的寡占市場，展店門檻高，因此選擇結盟中國大陸團膳企業、合資設立「上海檬奇奇」共同拓展校園市場版圖。

雅茗指出，上海檬奇奇的合作夥伴除有知名台商外，更有華人影視紅星。未來將在北京大學、清華大學、北京外國語大學、對外經貿大學、上海華東師範大學、廈門大學等160多所大學校園餐廳及校外周邊，協助設立「快樂檸檬」門市，並由集團負責具體營運。

雅茗表示，武漢肺炎疫情擴大，影響民眾前往商場意願、連帶衝擊零售業營運。但上海檬奇奇將以大學校內及校外周邊為展店重心，主攻屬於剛性需求的學生為消費主力族群，預期不會受到商場人潮減少影響，在疫情未降溫前仍能維持一定營運動能。

雅茗今年訂定擴大展店、國際合盟、投資併購3箭齊發策略，力拚營運跳躍式成長。據統計，中國大陸目前約有3800所大學院校，此次結盟設立合資企業搶攻校園市場、拓展年輕消費族群，未來將持續強強聯手，優化集團茶飲品牌形象，可望挹注營運成長動能。

(時報資訊)