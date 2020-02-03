台北市長柯文哲昨自爆滯留武漢的台商回台後的台北隔離場所，引發譁然！衛福部長陳時中表示，這類資訊被洩漏，會視情況依規定辦理。柯晚上被問及是否需要道歉，柯說會檢討，「要被抓去關了是不是？」對此，前民進黨立委林濁水直言，「只是社會觀感真的很負面，老百姓很不平而已」。

滯留武漢的台商可望搭機回台，中央流行疫情指揮中心證實已在北、中、南擇定3至4個據點，選定軍營和部會閒置空間等場所作為隔離使用。柯文哲昨下午自爆台北市隔離地點，是台灣銀行位於陽明山的宿舍。對此，陳時中表示，會視情況依規定辦理。對於爆料引來爭議，昨晚柯針對此事再度表示，「我會檢討」、「現在是要抓我去關了是不是？」

對於柯文哲這番言論，林濁水昨先是在臉書諷柯，「景況真的是這樣了？真的有這個需要？爆料救聲量？」林濁水稍早又在臉書要柯放心，行政罰而己，而且柯官大，大概行政罰也免了，「只是社會觀感真的很負面，老百姓很不平而已」。

(中時電子報)