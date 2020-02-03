武漢肺炎疫情蔓延，人人自危，全台瘋搶口罩，即使政府祭出限買，但仍有許多人買不到口罩。對此，資深媒體人趙少康也看不下去，直指行政院長蘇貞昌就是始作俑者。

口罩供不應求，即使政府下令管制數量，仍鬧口罩荒，加上即將開學，就怕疫情擴散。對於教育部認為，並非每個學生都要戴口罩，趙少康在節目《少康戰情室》中直言，「誰要戴？誰不要戴？你講清楚，現在問題就是，我覺得始作俑者是蘇貞昌。」

趙少康表示，蘇貞昌說台灣口罩不夠，還給大陸幹麻？大家聽到當然會恐慌，開始搶購，蔡英文也說「行有餘力再幫助別人」，但現在看起來，顯然是行無餘力。

政府一開始沒講，現在又說不是每個人都要戴口罩，趙少康批「越講越糟，你這騙人，這一定騙！」夠的時候說不一定每個人都要，大家相信你，不夠的時候說不一定每個人都要戴，誰會相信你？

趙少康認為，政府既然已經徵收口罩，又要花2億搞生產線，不如學新加坡每戶分發口罩，保證一定有，大家就不會擔心，但卻在政府徵用後民眾還要去搶，當然會怕買不到。

網友也說，「我們要口罩，政府在那邊，為什麼要收回口罩，草菅人命，請問蔡政府妳們要保護的是誰」、「蔡英文政府搞出口罩之亂」，SARS時都還買的到口罩，「這與黨政無關。而是政府有沒有明確配套好的政策」、「衛生紙之亂的後續」。

(中時電子報)