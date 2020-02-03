2020台灣燈會將於2月8日元宵節正式開燈，因應武漢肺炎防疫工作，交通部觀光局與主辦單位台中市政府等相關機關召開多次研商會議，依據中央流行疫情指揮中心建議進行防疫準備工作，打造讓民眾安心賞燈環境，並呼籲民眾做好自身健康自主管理。

依據疫情中心公告的大眾運輸及公眾集會因應指南建議，辦理活動前應依據人數及時間，準備足夠的個人清潔及防護用品，包括洗手乳、擦手紙等。活動期間則應備妥乾洗手液等供有需要的民眾使用，並請有呼吸道症狀的旅客，配戴口罩並使用乾洗手液。

觀光局表示，「2020台灣燈會」燈期長達16天、有利於分散賞燈。交通部由次長祁文中視察燈會主燈區，再次邀集相關交通接駁疏導機關會商、研訂防疫措施，透過衛教宣導及場域、人員管理等面向，並針對密閉空間及廁所加強清潔及消毒的頻率，落實燈區防疫工作。

觀光局指出，現階段除要求「2020台灣燈會」工作人員必要時應配戴口罩、周邊環境定期消毒外，也會依據疫情中心發布的指引，適時調配活動會場的管制措施。主辦單位設置的燈會醫護中心準備適量洗手用品，提供給有需要的民眾使用。

此外，會中已重申依據燈會各設施的權管責任，由權管單位於燈會交通接駁站、醫療救護站準備乾洗手消毒液供民眾使用，民眾若在燈會現場感到身體不適，可到救護站尋求專業醫療協助，後續透過在各交通場站通路加強遊客衛教宣導。

觀光局提醒民眾，應落實「勤洗手」、「呼吸道衛生與咳嗽禮節」及「生病在家休息」等防疫重點。燈會場域多為戶外開放空間，民眾無須過度緊張，應確實做好自身防疫工作，落實健康自主管理。

觀光局強調，如有發燒、咳嗽或其他呼吸道症狀的民眾，建議應在家休養或主動通報救護站工作人員，並依醫護人員指示儘速就醫治療。

(時報資訊)