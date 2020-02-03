Now THAT'S how you answer a snub pic.twitter.com/pVAcEBTAx9 — Toronto Raptors (@Raptors) February 2, 2020

看到菜鳥後衛泰倫斯戴維斯3日攻下生涯新高31分，帶領暴龍129比102輕取公牛，勇奪追平隊史11連勝，最驚訝的人竟是自家總教練納斯，「當他有如此發揮，我就在思考先前比賽，我有時只讓他打6分鐘，到底我那時候在想什麼？」

其實怪不了納斯，畢竟暴龍本季兵多將廣，要不是主要替補後衛鮑威爾前役左手無名指骨折，納斯也不敢大膽啟用這名未經選秀的菜鳥後衛，儘管本季平均上場時間只有16分鐘，泰倫斯戴維斯卻兩度攻下23分，如今突然爆發並不意外。

有了泰倫斯戴維斯全場投15中12，含三分球投7中6的驚奇演出，上半場打完，還以60比63落後公牛的暴龍，第3節隨即打出17比4攻勢扭轉戰局，全隊7人得分上雙，席亞卡攻下全隊次高17分，伊巴卡也拿16分，布契15分。

這是暴龍隊史第3度11連勝，前兩次分別是在2016年1月、2018年2月到3月期間，本季就算少了上季總冠軍賽MVP里歐納德，暴龍目前仍拿36勝14敗，穩居東區第2位置，接下來6日將在主場迎戰溜馬，挑戰隊史新高連勝紀錄。

(中時 )