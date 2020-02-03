小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（3日）財經重點。

【1】美股重挫 台指期追殺 陸股補跌 三利空罩頂 斷頭令蠢動

美股1月31日晚間受武漢肺炎疫情擴散、經濟成長受阻疑慮等因素侵襲，四大指數全線重挫。台股期貨夜盤同步大跌1.99％，再加上陸股A50指數期貨於大陸封關期間慘跌7.5％，開紅盤補跌壓力大，三股利空齊聚，台股面臨融資追繳令箭在弦上！

【2】大陸連夜喊停融券賣出業務

大陸確定2月3日正常開市，但在3日晚上起暫停期貨夜盤交易。而2日晚大陸證監會再發通知，要求3日起暫停融券賣出業務。

【3】陸股風暴來襲 國安基金備戰

隨武漢肺炎疫情蔓延，美國發布旅行禁令，周五美股暴跌，各國停飛中國航班越演越烈，3日陸股開紅盤，是否引發亞股新一波殺盤，財金部會及國安基金嚴陣以待。行政院3日也將召開內部會議，針對八大穩經濟措施研商細節，包括是否動用防疫特別條例編列特別預算進行產業紓困、輔導觀光旅遊產業升級及相關防疫補助，預計本周拍板。

【4】武漢疫情效應 電視面板大漲

武漢肺炎影響之下，大陸各地封城，影響人力和供應鏈，IHS Markit資深研究總監謝勤益表示，估計2月份大陸面板廠產能利用率將減少10％～15％。而且下游追單提前拉貨，讓2月份電視面板價格漲勢擴大，各尺寸單月漲幅擴大到3～5美元，IT面板價格跌勢也可望縮小。

【5】陸股開紅盤前夕… 人行護盤放水1.2兆元人民幣

近期多國股市已先後下挫反映疫情，身為風暴核心的A股，3日開紅盤後的補跌行情成為外界關注焦點。大陸證監會2日率先宣布期貨夜盤仍繼續暫停，設立停損點，此外中國人民銀行更罕見提前透露將於3日大舉釋出人民幣（下同）1.2兆元流動性，冀望穩定市場信心。

(中時電子報)