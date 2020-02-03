這周有兩波東北季風報到。氣象局指出，今天下半天降雨機率提高，明天、周三東北季風報到，北部、東半部、中南部山區有雨，轉濕冷，周三(2/5)東北部有局部較大雨勢。周六、下周日(2/8、9)東北季風再增強，北部、東北部轉涼有雨，其他地區多雲到晴。

氣象局資料指出，今天水氣逐漸增多，東半部、北部山區，甚至大臺北東側近山區平地，下半天開始降雨機率提高，特別是東北角一帶雨勢較明顯，西半部仍多雲到晴，並提醒清晨輻射冷卻明顯，日夜溫差很大。

氣象局說，明天、周三東北季風影響，北臺灣天氣涼，白天高溫下降，低溫變化不大，為濕冷的天氣。北部、東半部及中南部山區多雲有短暫雨，周三東北部有局部大雨，中南部平地多雲到晴、早晚亦涼。

周四、周五東北季風稍減弱，白天氣溫回升。周六、下周日東北季風又增強，北部、東北部轉涼，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中視新聞

(中時電子報)