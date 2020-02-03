喬柯維奇(Novak Djokovic)勇奪史無前例的澳網男單第8冠，在他鋼鐵般意志的背後，支撐他的是在塞爾維亞的艱辛童年。喬柯維奇出生於首都貝爾格勒，他賽後表示：「我自幼一無所有，我的家人同胞面臨著困苦環境。那是我的能量來源。」

1999年3月，北約未經聯合國授權就發兵介入科索沃戰爭，進行11周的轟炸以驅逐該地的南斯拉夫勢力。數十萬塞爾維亞人被迫遷離，喬柯維奇在那時度過12歲生日，「我們的國民必須排隊領取麵包、水、牛奶等生活物資。我時時提醒自己從何而來，這股力量讓人不管做什麼都更加渴望成功。」

這也是每當喬柯維奇出戰重要比賽，都會有一批家鄉球迷揮舞國旗追隨他的原因。除了位居衝突不斷的巴爾幹半島，塞國亦是地震與洪水的高危險地區。喬柯維奇因為出身而較不易為西歐球迷接受，但也是相同的理由讓他無比強悍。2日的澳網決戰，有塞國球迷穿著「塞爾維亞對抗世界」的上衣，象徵他們民族的拚鬥精神。

另兩位天王費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)開始放緩腳步享受比賽，喬柯維奇追過他們的機會愈來愈高。目前費德勒大滿貫單打20冠、納達爾19冠，喬柯維奇17冠。

決賽落敗的提姆(Dominic Thiem)說：「史上最強的3人出現在同一時代，這在運動史上絕無僅有，幾乎無人能與他們爭鋒。」提姆以單手反拍對抗當今反拍第一的喬柯維奇，苦戰五盤雖敗猶榮。

(中時電子報)