隨著疫情毫無平息跡象，全球停飛中國並加強邊界管制，美國也發布發布禁止入境/強制隔離令，新型冠狀病毒入列「美國公共衛生緊急事件」，上周五美股四大指數重挫，跌幅介於1.59%至3.55%，指標股Apple、AMD、美光、Nvidia、台積電ADR跌逾3%。

台股目前受武漢疫情影響，上周五雖然呈現跌深反彈，但波動相對劇烈，盤中漲幅收斂，量能不及前日大量，但仍是近期大量，指數最終上漲73.36點，漲幅0.64%，收在11,495.1點，成交金額為1,759.86億元。

三大法人合計賣超234.93億元，外資賣超171.95億元、投信賣超10.39億元、自營商賣超52.58億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：（1）量能：價漲量縮，結構較不利於盤勢，後勢仍需價跌量縮，價漲量增。（2）均線：支撐為半年線(約11,276點)附近，壓力為季線(約11,762點)附近。（3）技術指標：KD交叉向下，9日K值低於50，短線弱勢反彈。

上周五櫃買指數漲幅0.54%，收在141.77點，漲幅落後加權指數。支撐為140點附近，壓力為半年線（143.1點）附近，KD交叉向下，9日K值低於50，短線弱勢反彈。

上周五大盤指數雖然反彈，但仍處整理格局，目前量價、技術面皆呈現弱勢，恐慌情緒尚待時間消化，也可觀察中國股市開紅盤的表現，操作建議不宜躁進。台股選股方向可留意記憶體、5G、半導體、車用、高殖利率等。

(時報資訊)