因口罩大缺貨，已經在近日內引起國內民眾不滿，經濟部今天凌晨在官方臉書網站上批露，因口罩商年假期間就開工，2月1日2日兩天勞工需要休假，導致出貨數量減少，經濟部同時表示，已獲得國防允諾，動員後備軍人協助廠商生產，加速產能。

經濟部PO文表示，週末兩天（2/1-2/2）口罩的生產量真的比較少，主要的原因是因為很多口罩製造商年假時就開工，一直工作到現在，勞工朋友週末兩天實在需要陸續休假，因此，今天跟明天晚上之後，抵達超商、藥局通路的口罩數量，確實會比較少。

因此在2月1日、2日兩天徵購到的口罩，分別用以下方式分配：2月1日：物流到工廠收到 267 萬片口罩，其中 72 萬片供指揮中心防疫使用，195 萬片提供超商與藥局等通路販售。

2月2日：物流到工廠收到 156 萬片口罩，加上日前到貨晚而來不及出貨的 33 萬片，共有 189 萬片口罩。其中 58 萬片供指揮中心防疫使用，131 萬片提供超商與藥局等通路販售。濟部非常感謝國防部，接下來會協助動員後備軍人來幫忙。

據了解，國防部在2月1日晚間就接獲中央流行疫情指揮中心指示，要求派兵前往口罩工廠生產線協助生產口罩，國防部也在昨天會同經濟部到工廠進行現勘，將動員現役及後備兵力協助產線加速生產。

(中時電子報)