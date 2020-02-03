民進黨政府為防範民眾搶購口罩，出手干預口罩廠每日600萬片的產能，但中北部民眾卻依舊買不到口罩，引起不小的民怨。就有網友好奇現階段「到底誰買得到口罩啦？」，引起網友熱烈討論。

有網友就在批踢論壇以「到底誰買得到口罩啦？」為題，詢問廣大網友，原PO自述「星期天一大早不到九點特地起床要去買口罩，跑了五家超商、一家康士美、一家杏一，每個都說賣完了！新聞都在報導一天製造幾百萬口罩、口罩到底都流去哪裡了啦？真的買不到快崩潰了耶！真的有人在超商買到口罩的嗎？」。

買不到口罩的心聲文，在網路引起熱烈討論，網友紛紛表示「不要浪費時間超商找口罩，早上八點就沒了」、「超商通路最方便結果有夠難買」、「台北的真的無法」、「「完全放棄 +1，跑到累了乾脆不出門」。也有網友嘲諷「你要相信小英、相信黨，好嗎！」、「你會被某些人說買不到是你的問題」、「慘了，你要被打成9.25毛了」。

但也有不少網友回應「去工業區超商買，假日人少」、「在雲林超商買了一包十入的，架上還有好幾包」、「三重有些超商架上還有很多」、「鄉下路過7-11就買到了」、「昨天在東區地下街買到」、「北投這邊小7都有」、「去罷韓團體那領就有了」、「台南有買到，還很多」。

(中時電子報)