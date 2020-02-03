台北市士林區今天上午8時19分發生規模2.9的地震，地震深度5.0公里，最大震度2級，震央在台北市政府北方12.6公里的士林區。各地最大震度為：台北市信義區、台北市陽明山、新北市五股2級、台北市1級。

午後下雨！2波冷空氣接力 氣象局曝濕冷時間

(中時電子報)

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