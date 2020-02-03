天龍國地震！8：19 台北市士林區規模2.9地震 最大震度信義區2級 08:282020/02/03 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 天龍國地震！8:19 台北市士林區規模2.9地震 最大震度信義區2級。(氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市士林區今天上午8時19分發生規模2.9的地震，地震深度5.0公里，最大震度2級，震央在台北市政府北方12.6公里的士林區。各地最大震度為：台北市信義區、台北市陽明山、新北市五股2級、台北市1級。 午後下雨！2波冷空氣接力 氣象局曝濕冷時間 (中時電子報) #台北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 世衛秘書長警告：可能爆發更大規模肺炎疫情！ 10:232020/01/30 兩岸 「反同」局長入北市府 柯文哲：經過投票程序 13:542020/01/31 政治 宜蘭14：09規模4.2地震 最大震度2級 14:212020/01/31 生活 全國首創！北市國中新生改採線上報到 16:272020/01/31 生活 建設不分顏色 小英喊挺侯友宜 04:102020/02/01 社會新聞 社會局長請辭 柯爆議員壓力 10:212020/02/01 政治 男女武漢返台留假資料！趴趴走15天找嘸人 里長報警 19:112020/02/01 生活 網爆料柯P「赴陸嫖妓」？柯粉看完怒吼8字！ 16:142020/02/02 政治 第三波反傾銷稅重擊 主角變配角 百貨女鞋規模剩1成 04:102020/02/03 產業．科技 大陸四川成都市 發生規模5.1地震 08:182020/02/03 兩岸 生活熱門新聞 這星座財運爆發 唐綺陽揭今年第一波水逆影響... - 生活 本周運勢出爐！4生肖事業運上升 - 生活 開學之亂 家長崩潰譙：誰敢請防疫照顧假啊？ - 生活 天龍國地震！8：19 台北市士林區規模2.9地震 最大震度信義區2級 - 生活 口罩之亂為何這麼誇張 網曝2大主因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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