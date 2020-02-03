馬來西亞中國領事館上月31日在門口發現3個可疑的紙箱，警方到場後研判是爆裂物，因此大陣仗請來拆彈小組進行引爆，但沒想到引爆後，卻炸出大量的N95口罩，最後證實是烏龍一場，而這項消息也被網友轉貼到網路上，讓不少網友看了全部笑歪。

據馬來西亞《自由今日大馬報》報導，當地消防部門在當天下午3點多接獲報案，稱在領事館門前發現可疑的箱子，接著相關部門的人員便抵達現場進行排爆，由排爆機器人將箱子炸爛，現場更大陣仗地備有救護車，但最後將箱子炸開才發現，原來裡頭裝的根本不是爆裂物，而是滿滿的N95口罩。

至於箱子是誰放的？據了解，當天稍早有7名支持中國武漢的民眾所放的，打算捐贈給中國，而擺下箱子後還在領事館門前舉起「中國加油」等打氣標語拍照，更不斷地喊著：「中國加油，武漢必勝」，並在現場逗留約半小時後離去，但因為沒有通知領事館，才會鬧出這樣的烏龍。

而事發的照片也被網友轉貼到「PTT」，讓不少網友看了都紛紛笑說：「人家捐給中國口罩結果被當炸彈」、「很貴欸不過好笑給推」、「物資被炸毀啦」、「人家只是送口罩而已」。

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(中時電子報)