位於東非的國家索馬利亞（Somalia）受到蝗蟲肆虐，已摧毀了10萬公頃的農地和牧場，索馬利亞於當地時間1日宣布進入「國家緊急狀態」，要在最大造成損失之前做準備。

據《美國之音》報導，索馬利亞農業和灌溉部長艾德（Hussein Iid）表示，由於蝗災，國內本來就很脆弱的糧食安全狀況，現在更是受到嚴重威脅。他指出，去年12月第一批蝗災已摧毀了10萬公頃的農地和牧場，並提出警告，表示第二批蝗災的破壞性將更強。

索馬利亞發布的「國家緊急狀態」聲明，蝗蟲數量極多，艾德也坦言，由衛星可看出新的蝗蟲群已從海灣到達索馬利亞，而且上一批蝗蟲留下數百萬個卵，當4月雨季開始，可能會再次出現煌災，「這就是為什麼我們稱緊急狀態，要在最大損失來臨之前，做好迎戰的準備。」

據《BBS》報導，外界認為索馬利亞的蝗災無法在4月農地開始收獲前控制住，聯合國則稱此次蝗災是索國和鄰國衣索比亞（Ethiopia）25年來最嚴重的一次，對鄰國肯亞（Kenya）而言，更是70年以來首見。聯合國糧食及農業組織（FAO）警告，6月時，索馬利亞的蝗蟲數量可能會增加到500倍。

報導指出，蝗蟲1天可以飛行150公里，在2019年底的大雨之後，一大批蝗蟲從葉門（Yemen）穿過紅海來到東非繁衍；12月時，蝗蟲甚至迫使一架飛機偏離航道。雖然機過測試，以無人機噴藥方式可對抗蝗災，但因為索馬利亞的政局不穩定，所以無法實行。

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(中時電子報)