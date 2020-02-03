臺灣商港事業發展協會指出，去年我國港口貨運裝卸量衰退1.35％，今年發生武漢疫情，中國大陸是我國最大進出口國，受到的影響也最大，估計今年仍將持續呈現衰退現象，政府應督促臺灣港務公司考慮碼頭港航業者困境，合理調降相關費率，並優先撤銷去年調漲2％的港區土地使用費、建物租金及管理費。

根據財政部統計資料，去年全年出口3293.4億美元、年減1.4％，進口2858.6億美元、年增0.4％。台灣港務公司統資料則顯示，去年全年各港裝卸總貨量為7.31億噸，年減1.35％。

商港協會祕書長陳清擇指出，近年海運市況不佳，船噸供過於求，致運費偏低，船公司收入不足，轉而向中、下游業者壓縮費用，加上船公司互組聯盟（Alliance），聯盟掌握龐大貨量，形成有利的議價（Bargain）優勢，都讓港埠、碼頭業者承受收入減少的窘境。

這樣子的窘境已經持續超過八年，業者荷包年年縮水，但都不及於身為「房東」的港務公司，海運相關行業都是非常國際化的事業，而不論國際市場大環境如何改變，港公司一句「一切照合約規定辦理」，就可以置身事外。

港公司調漲業者的租金、管理費並非沒有依據，只是這個依據不合理，未考慮業者的生存興衰。業者的興衰與進、出口的實際貨量及航運景氣此兩項「國際因素」息息相關，港公司不以此為據，卻以躉售物價及營造工程指數此兩項「國內因素」作為考量，偏偏「國際因素」與「國內因素」並無連動關係，常常造成逆向而行的尷尬結果，讓業者覺得港公司走在雲端並不體恤業者，以致有些業者形容「我們在水深火熱、你在吃香喝辣」。

商港協會建議港公司應與「國際因素」接軌，去年基於「國內因素」考量而調升的港區土地租金、建物租金與管理費應予撤銷，以與業者相同甘共苦、休戚與共。 商港協會指出，大陸武漢肺炎升溫，台灣的進出口與中國大陸有約40％的連動性，今年上半年貨量的減少趨勢明顯，交通部除了應該監督轄下的臺灣港務公司適當調降港埠費用，如果市場有更進一步惡化，還應隨時掌握並進一步考慮採取紓困措施。

(工商 )