台股上周五（1月31日）全體上市公司總市值為34兆9,033.47億元，較前周一的封關日（1月20日）總市值減少1兆8,811.26億元，周減幅為5.11％。啟發投顧本周看好三大題材類股，包含：半導體股、記憶體股、網通股等，本周指數區間介於11,300-11,800點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內利多因素，包含：

1.台股大幅震盪修正，長黑跌破季線支撐，但量能大幅爆量，顯示仍有承接買盤，下檔年線關卡仍為強力支撐；股價不理性大跌，進而創造危機入市的機會。待疫情影響趨緩，台股重返多方軌道，可望再展攻勢。

2.武漢肺炎疫情擴散衝擊經濟信心，恐慌性賣壓出籠。台股開紅盤日補跌賣壓沉重，改寫史上最大跌點，股價不理性大跌。未來疫情若逐步穩定控制，往上站穩季線，表示行情止跌回穩，指數震盪拉回正為買點，反而是進場機會。預期台股指數震盪拉回修正後，仍將回到上升軌道。

(工商 )