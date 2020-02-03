台股累計今年初開盤迄今共15個交易日，集中市場總成交值為2兆3,565.02億元，市場日均值為1,571億元，股票成交量週轉率為5.16％。群益證券看本周台股指數區間為11,300-11,800點，本周看好四大題材類股，包含：CMOS感測概念股、防疫概念股、記憶體股、電玩遊戲股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.SEMI公佈去年12月設備製造商出貨金額創下近19個月的新高紀錄，短期雖受限武漢疫情衝擊PCB、電子零組件等供應鏈出貨情形，進而影響客戶對上游IC廠的拉貨動能，惟中長期全球半導體復甦力道加溫並擴大先進製程投資，可望提振半導體材料設備廠之營運表現。

2.經濟部公佈台灣去年12月外銷訂單金額年增0.9％，終結連13黑，電子與資訊通信產品受惠高階製程晶圓代工、智慧型手機組裝接單穩定，分別呈現4.7％與0.4％年成長，另機械產品在中美貿易紛爭趨緩恢復年增5.1％，外銷接單動能逐步回穩。

3.美國公佈去年第4季GDP（年化季比）為2.1％，全年成長2.3％，成長率雖為近三年新低，但仍優於聯準會的長期潛在水準1.9％，今年首季美國房市與民間消費可望維持增長態勢，景氣溫和擴張有利支撐美股中長期多方格局。

(工商 )