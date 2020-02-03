武漢肺炎疫情延燒，雖然政府下令管制出口、限買，但仍供不應求，全台鬧口罩荒。對此，媒體人黃智賢也列出6點，表示「口罩進入黑箱」。

黃智賢在臉書表示，台灣所有口罩工廠在初六開工後，符合認證的工廠產能已被政府以統一價格徵收，「也就是說，實施共產制度了」，但口罩之亂只有越演越烈，「所有相信蘇貞昌口罩保證的人，還是買不到口罩。」

既然口罩實施「共產制度」，黃智賢說，工廠生產後由國家用規定價格統一徵用，並由國家派送，人民以高價購買，那為什麼還是買不到口罩？就連柯文哲都提出質疑，要求公布口罩流向。

口罩之亂是因為需要，卻又買不到，所以口罩成為不安全感和恐慌來源。黃智賢質疑，既然政府已把全台的口罩部拿在手裡，為什麼不能用最公平的配給制度，在產能上都強迫徵收了，卻在供給上完全不控管、完全不交代、完全不透明、完全黑箱，為什麼？

黃智賢提到，台灣每人都有健保卡，且健保卡可控管，為什麼不用口罩做為買口罩的購買控管？把每人限購的數量定下來按表操課，由區公所、衛生所或社區藥局作為限購點，不必搶購、不必恐慌，即使有特權也只能在別的地方買口罩，但國家確保無權無勢、沒有門路的人，有最低的口罩供應。

黃智賢表示，蘇貞昌徵收了所有口罩，口罩進入黑箱，是否讓有特權的人可以中途攔截？每天口罩拿到手又怎樣分配，多少是直接先給公務體系，多少剩下來的才給民間？到了民間通路誰能控管，「沒有特權攔截？沒有關係戶？沒有經手者自己先下手買？沒有一再重複購買？這些，政府都不管，不回答，不理你。」

最後，黃智賢提到，都已經21世紀，防疫視同作戰，台灣的科技產業之强大，健保體系之普及，都可以確保口罩的配給可以公開化、透明化、及時化，而最重要的是公平化，「除了反中仇中以外，長點腦子吧！讓最沒有門路的人，憑健保卡，也可以有最低限度的安全感。口口聲聲人權，這就是人權。」

(中時電子報)