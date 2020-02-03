受到能源儲存系統（Energy Storage System，簡稱ESS）相關的一次性成本影響，樂金化學（LG Chem.）去年第四季由盈轉虧，並宣布將退出LCD玻璃基板市場，周一股價開跌逾3%。

南韓周日出現3起新增武漢肺炎確診病例，使總確診人數達到15人，亦為韓股帶來壓力，周一韓股開跌1.53%，目前跌1.42%。

樂金化學宣布2019年第四季營收年增1.6%，為7.46兆韓元。營業虧損為275億韓元，2018年同期為營業利益2895億韓元。淨損為568億韓元，2018年同期為淨利1265億韓元。

該公司發言人將去年第四季出現虧損，歸咎於能源儲存系統接連發生火災事故後所採取的安全措施。

2019年全年淨利為3760億韓元，較2018年的1.51兆韓元大減75.2%。

此外，該公司宣布2020年將投資6兆韓元，今年營收目標為35.2兆韓元。

(時報資訊)