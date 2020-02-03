美股重挫，加上預期陸股的補情，台指期今(3)日開跌173點，跌破上週四開紅盤的黑K棒位置，創下近期低點、金融期今開跌11.3點、電子期今開跌9.2點。

台股上周五於大幅修正後呈現反彈格局，雖仍未收復季線關卡，短期消化套牢賣壓震盪難免；且考量今日陸股恢復交易，上證指數勢必重挫，恐將拖累台股走勢。

永豐期貨分析指出，上周四美國股市盤中跌幅一度高達近1%，然而尾盤時段世界衛生組織將武漢肺，台股上周五雖有反彈，但十字K顯示在歷經上周四重挫700點後，多空雙方都暫未進一步壓制佔據上風，從外資現貨大賣172億元而期貨大增1.15萬口來看，顯示外資也較處於觀望態度，後續聚焦周一陸股春節結束後開盤的反應，劇烈震盪下風險部位須適當控制。

籌碼面方面，台指期逆價差縮至-26.1點，電子期逆價差縮至-1.35點，金融期逆價差縮至-1.81點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加12567口，使留倉部位轉為淨多單6076口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加11540口至29779口；十大交易人中的特定法人全月，份台指期淨多單增加8398口，使留倉部位轉為淨多單3864口。

(時報資訊)