陸股年後首個交易日即將開盤，台股、美股輪番重挫，加上大陸確診病例已經超過1.6萬起、達360起死亡病例，韓股3日開盤走跌32.4點或1.52%，日股開盤大跌330.91點或1.42%

(中時電子報)

#陸股 #韓股 #日本