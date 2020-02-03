陸股風暴逼近憂慮急升 日韓股開盤走跌逾1％ 08:552020/02/03 中時電子報 呂承哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸股開盤賣壓增，日韓股開盤走跌逾1%。(圖/美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸股年後首個交易日即將開盤，台股、美股輪番重挫，加上大陸確診病例已經超過1.6萬起、達360起死亡病例，韓股3日開盤走跌32.4點或1.52%，日股開盤大跌330.91點或1.42% (中時電子報) #陸股 #韓股 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 富蘭克林華美投信：關注疫情發展 陸股逢低分批配置 13:072020/01/30 財經 武漢肺炎疫情引恐慌 韓股創7周新低 22:582020/01/30 財經 陸港觀盤－陸股短期下修難免 逢低布局 04:092020/01/31 全球財經 陸股恐大跌 台股停看聽 04:092020/02/01 財經要聞 陸股明開市 人行發聲維穩 04:092020/02/02 財經要聞 疫情燒、陸股開盤恐重挫 分析師：陸股跌破4％亞股遭殃 02:442020/02/03 財經 美股重挫 台指期追殺 陸股補跌 三利空罩頂 斷頭令蠢動 04:102020/02/03 財經要聞 陸股開紅盤前夕… 人行護盤放水1.2兆元人民幣 04:102020/02/03 財經要聞 陸股風暴來襲 國安基金備戰 04:102020/02/03 財經要聞 陸股大悶鍋掀開 台股恐回測前低 2月行情震盪 04:102020/02/03 財經要聞 財經熱門新聞 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 武漢肺炎疫情擴散 市場恐慌！ 陸股開市暴跌8.7％ - 財經 陸股風暴來襲資金大逃殺！ 台股早盤大跌逾300點 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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