武漢肺炎確診案例，國內已增至10例，高雄市長韓國瑜擔心疫情萬一大爆發，將在高雄設置武漢肺炎大型收容所，同時希望國防部協助，以軍營用地作為場址，引發外界批評。對此，住在高雄的作家苦苓直言，韓國瑜現在是藉肺炎上演苦肉計，來阻止如火如荼的罷韓連署。

苦苓在臉書以「韓國瑜你可以再混一點再蠢一點再壞心一點」為題，首先將武漢肺炎在高雄的疫情點出來，1月23號晚上7:47 ，高雄市第一位武漢肺炎患者，已經被醫院隔離治療，並通報高雄市衛生局。1月24日，病患確診。25日，連這位患者去過的金芭黎舞廳都已經全面停業、消毒。接著，苦苓質疑，「韓市長，你竟然在1月25日晚上9:40，也就是『事發』超過48小時之後，才回到高雄銷假，召開所謂的防疫會議」。

苦苓質疑韓國瑜在這段時間做什麼？因為「台北到高雄搭高鐵只要一個半小時，就算在東部或者離島，飛機也只要一個小時就可以回來，當全國都動起來防疫的時候，你這個高雄市長卻不見蹤影，難道你又出國打麻將去了嗎？你真的是一個『韓極混』呀」！根據高雄市國際文教處前處長陳瓊華表示：當高雄市政府上下忙著防疫時，韓國瑜還在「賦歸」、姍姍來遲，到了晚上九點多，才把白天已經防疫忙到翻的人員，都找來開會、刷自己的「存在感」，搞得大家精疲力盡。

苦苓更批評，更糟糕的是：韓國瑜匆匆上陣，連口罩都戴反了，被林濁水放在網路上，和同樣是口罩戴反的武漢市長相提並列，一起成為「國際」笑柄；也公然在所有媒體前亮相，為全國民眾做了最糟的示範——好在大家早已知道不再跟隨「草包」，沒有造成真正的危害。然後對於行政院的口罩管制出口政策，韓國瑜也有話說，說什麼「硬性規定，不一定是最聰明的決定」。豈不知防疫視同作戰，不硬性規定、難道要軟性規定嗎？讓有人靠著「兄弟」幫忙，就可以一次買個一萬個口罩來自家用嗎？

苦苓再批，韓國瑜接著又「靠夭」，「跟中央要一天35萬個口罩、開學後要一天55萬個口罩，請問如果不硬性規定，要去哪裡變這些口罩給你啊？請問你有什麼比較聰明的決定啊？你真的可以再蠢一點。然後你老毛病又犯了，忍不住又講幹話，說要在高雄的軍營成立什麼肺炎患者的大型收容所，而且立刻就要施工。你的說法立刻遭到高雄市議員林智鴻打臉：台灣的確診病患只有10例，遠不如中國的1萬例來得嚴重，而且全台各醫院都有負壓病房、可以隔離治療病患，哪裡需要集中收容」？

苦苓直言，韓這樣做其實只是在製造恐慌。苦苓更表示，名主持人周玉蔻說韓不是瘋了就是傻了，他看韓根本就是存著壞心眼：「請問軍營不是屬於國防部的嗎？抗疫不是由衛福部統一指揮的嗎？你一個市長有什麼權力、有什麼能力、又哪來的經費（不是裝模作樣說連罷免都沒錢了嗎？）去建什麽大型收容所？如果沒有專業醫療設施，那不就只是要把病人隔離到死嗎」？

苦苓感嘆，為什麼韓國瑜硬要說自己根本做不到的事呢？合理的推測：韓不就是想像以往一樣信口開河、等到做不成了、再來誣指中央「卡韓」嗎？韓就是想用這一招「苦肉計」來阻止如火如荼的罷韓連署吧？

(中時電子報)