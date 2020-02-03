孫藝珍穿LV白色洋裝搭Alaia手提包。(擷自NETFLIX）
孫藝珍穿LV白色洋裝搭Alaia手提包。(擷自NETFLIX）
孫藝珍穿Dolce ＆ Gabbana花朵風洋裝搭Miu Miu小肩包。(擷自NETFLIX）
孫藝珍穿Dolce ＆ Gabbana花朵風洋裝搭Miu Miu小肩包。(擷自NETFLIX）
孫藝珍在最新一集中穿香奈兒格紋斜紋軟呢套裝，剛中帶柔。(擷自tvN官網）
孫藝珍在最新一集中穿香奈兒格紋斜紋軟呢套裝，剛中帶柔。(擷自tvN官網）
FENDI早春棕色Karligraphy包，6萬3900元。（FENDI提供）
FENDI早春棕色Karligraphy包，6萬3900元。（FENDI提供）
在劇中多次出現關鍵證物的蕭邦Alpine Eagle系列腕表，精鋼表殼搭配鐵灰色表盤，42萬8000元。（Chopard提供）
在劇中多次出現關鍵證物的蕭邦Alpine Eagle系列腕表，精鋼表殼搭配鐵灰色表盤，42萬8000元。（Chopard提供）
孫藝珍在劇中佩戴蕭邦經典Happy Sport鑽表，滑動鑽石的設計奢華中不減趣味。（Chopard提供）
孫藝珍在劇中佩戴蕭邦經典Happy Sport鑽表，滑動鑽石的設計奢華中不減趣味。（Chopard提供）
玄彬在劇中佩戴蕭邦蕭邦Mille Miglia GTS Power Control Grigio Speciale腕表，27萬4000元。（Chopard提供）
玄彬在劇中佩戴蕭邦蕭邦Mille Miglia GTS Power Control Grigio Speciale腕表，27萬4000元。（Chopard提供）
孫藝珍在劇中佩戴Coco Crush耳環，10萬8000元。（CHANEL提供）
孫藝珍在劇中佩戴Coco Crush耳環，10萬8000元。（CHANEL提供）
CHAUMET的經典Josephine Aigrette系列白金鑽戒，27萬5000元起。（CHAUMET提供）
CHAUMET的經典Josephine Aigrette系列白金鑽戒，27萬5000元起。（CHAUMET提供）

超高收視率的熱門韓劇《愛的迫降》即將進入最高潮，不論是在劇中飾演富二代女強人的孫藝珍，或是扮演北韓軍官多次捨身救美的玄彬，在蕭邦（Chopard）、香奈兒、GUCCI、CHAUMET等眾家精品的協助贊助之下，從衣著裝扮到佩戴的腕表飾品皆完美詮釋戲中角色，為整齣戲加分不少。

★孫藝珍時尚橫跨南北韓

飾演韓國財閥公主兼女強人的孫藝珍，在劇中的華服和時尚配件頗有看頭，其中又以西裝外套最具代表性，刻意強調筆挺肩線的黑色Balmain套裝、剛中帶柔的香奈兒斜紋軟呢外套、在片頭出現的GUCCI藍色格紋褲裝。或以LV白色洋裝搭ESCADA白色外套等，完美形塑女強人的形象。

搭配孫藝珍裝扮的皮包配件也極講究，在瑞士旅行時拎的是愛馬仕KELLY肩背包，為宣傳自家品牌與男星傳出假緋聞時拎的是Lady Dior包，為搭配玄彬帥氣軍裝以Miu Miu格紋套裝搭配FENDI最新款卡爾拉格斐手寫LOGO的Karligraphy皮革小肩包等，都十分吸睛。

★腕表塑造人物性格

在劇中出現多款蕭邦（Chopard）腕表，隨著角色人物的性格品味迥異，佩戴的款式風格也大不相同，其中玄彬佩戴的是蕭邦MILLE MIGLIA 經典骨董賽車系列腕表，鐵灰色表盤搭配軍裝風格的尼龍表帶，陽剛又不失優雅品味；淪落北韓的孫藝珍為了求現將身上鑽表拿去當舖典當，鏡頭出現的是一只蕭邦的Happy Sport女用鑽表，滑動鑽石奢華又不減幽默甜美；至於戲中已故哥哥遺留藏有秘密檔案的腕表，則是蕭邦最新款Alpine Eagle腕表，英氣逼人。

★珠寶耳環最吸睛

孫藝珍雖演財閥之女，但沒有富家女炫富的俗氣，佩戴的珠寶秀氣細緻，不搶風頭，且多以耳環為主，有香奈兒的Coco Crush純金格紋耳環，也有Swarovski平價水晶耳環，其中劇中出現最奢華昂貴的珠寶則是劇中男配角送她一枚CHAUMET的Josephine鑽石求婚戒。

(中時 )

#腕表 #孫藝珍 #蕭邦 #耳環 #女強人