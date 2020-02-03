孫藝珍穿LV白色洋裝搭Alaia手提包。(擷自NETFLIX）

孫藝珍穿Dolce ＆ Gabbana花朵風洋裝搭Miu Miu小肩包。(擷自NETFLIX）

孫藝珍在最新一集中穿香奈兒格紋斜紋軟呢套裝，剛中帶柔。(擷自tvN官網）

FENDI早春棕色Karligraphy包，6萬3900元。（FENDI提供）

在劇中多次出現關鍵證物的蕭邦Alpine Eagle系列腕表，精鋼表殼搭配鐵灰色表盤，42萬8000元。（Chopard提供）

孫藝珍在劇中佩戴蕭邦經典Happy Sport鑽表，滑動鑽石的設計奢華中不減趣味。（Chopard提供）

玄彬在劇中佩戴蕭邦蕭邦Mille Miglia GTS Power Control Grigio Speciale腕表，27萬4000元。（Chopard提供）

孫藝珍在劇中佩戴Coco Crush耳環，10萬8000元。（CHANEL提供）

CHAUMET的經典Josephine Aigrette系列白金鑽戒，27萬5000元起。（CHAUMET提供）

超高收視率的熱門韓劇《愛的迫降》即將進入最高潮，不論是在劇中飾演富二代女強人的孫藝珍，或是扮演北韓軍官多次捨身救美的玄彬，在蕭邦（Chopard）、香奈兒、GUCCI、CHAUMET等眾家精品的協助贊助之下，從衣著裝扮到佩戴的腕表飾品皆完美詮釋戲中角色，為整齣戲加分不少。

★孫藝珍時尚橫跨南北韓

飾演韓國財閥公主兼女強人的孫藝珍，在劇中的華服和時尚配件頗有看頭，其中又以西裝外套最具代表性，刻意強調筆挺肩線的黑色Balmain套裝、剛中帶柔的香奈兒斜紋軟呢外套、在片頭出現的GUCCI藍色格紋褲裝。或以LV白色洋裝搭ESCADA白色外套等，完美形塑女強人的形象。

搭配孫藝珍裝扮的皮包配件也極講究，在瑞士旅行時拎的是愛馬仕KELLY肩背包，為宣傳自家品牌與男星傳出假緋聞時拎的是Lady Dior包，為搭配玄彬帥氣軍裝以Miu Miu格紋套裝搭配FENDI最新款卡爾拉格斐手寫LOGO的Karligraphy皮革小肩包等，都十分吸睛。

★腕表塑造人物性格

在劇中出現多款蕭邦（Chopard）腕表，隨著角色人物的性格品味迥異，佩戴的款式風格也大不相同，其中玄彬佩戴的是蕭邦MILLE MIGLIA 經典骨董賽車系列腕表，鐵灰色表盤搭配軍裝風格的尼龍表帶，陽剛又不失優雅品味；淪落北韓的孫藝珍為了求現將身上鑽表拿去當舖典當，鏡頭出現的是一只蕭邦的Happy Sport女用鑽表，滑動鑽石奢華又不減幽默甜美；至於戲中已故哥哥遺留藏有秘密檔案的腕表，則是蕭邦最新款Alpine Eagle腕表，英氣逼人。

★珠寶耳環最吸睛

孫藝珍雖演財閥之女，但沒有富家女炫富的俗氣，佩戴的珠寶秀氣細緻，不搶風頭，且多以耳環為主，有香奈兒的Coco Crush純金格紋耳環，也有Swarovski平價水晶耳環，其中劇中出現最奢華昂貴的珠寶則是劇中男配角送她一枚CHAUMET的Josephine鑽石求婚戒。

(中時 )