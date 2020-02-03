賴清德赴華府早餐會 賴辦：個人身份應邀參加 09:062020/02/03 中時 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 副總統當選人賴清德。(取自賴清德臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 副總統當選人賴清德昨天晚間出發前往美國，出席今年度在華府舉辦的「國家祈禱早餐會」，賴清德辦公室指出，賴此行是以個人身份應邀參加美國民間團體主辦的活動，預定2月9日返國。 賴清德此行也將安排國際事務智庫、僑界等拜會，並短暫停留紐約。前立法委員蕭美琴也陪同前往。 賴辦表示，賴清德日前已就此行向蔡英文總統報告，蔡總統表示樂見也祝福賴當選人行程順利。 (中時 ) #賴清德 #早餐會 #華府 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 華為浴火新生 改寫「中國威脅論」？ 13:552020/01/30 國際 怕染武漢肺炎 飛行員告美國航空爭停飛 10:392020/01/31 國際 美：隨時對陸疫情提供幫助 但陸不該指望降關稅 16:432020/01/31 財經 2020武漢風暴》美國務院發布「旅遊禁令」 兩航空公司停飛大陸 04:572020/02/01 國際 一罩難求 賴清德侄議員 500口罩贈警 12:272020/02/01 社會 美拉警報 兩周內曾赴陸者禁入境 04:092020/02/02 焦點新聞 美稱3天搞定解放軍 陸專家嗆做夢 04:092020/02/02 焦點新聞 口罩之亂 賴清德籲：不跟買 留給真正需要的人 17:162020/02/02 政治 副總統當選人賴清德今晚間低調赴美 22:222020/02/02 政治 賴清德赴美參加祈禱早餐會 台美關係大突破 00:162020/02/03 政治 政治熱門新聞 為何武漢肺炎都死在湖北？知情人曝「2致命主因」！ - 政治 買不到口罩 趙少康批政府：始作俑者是蘇貞昌 - 政治 為何每天產600萬口罩卻買不到？網曝「黃金地區」：剩一堆！ - 政治 「罷黃」會過嗎？連署站負責人回應了！ - 政治 蔡論文門 彭文正看完倫敦大學秘密文件吐6字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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