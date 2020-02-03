副總統當選人賴清德昨天晚間出發前往美國，出席今年度在華府舉辦的「國家祈禱早餐會」，賴清德辦公室指出，賴此行是以個人身份應邀參加美國民間團體主辦的活動，預定2月9日返國。

賴清德此行也將安排國際事務智庫、僑界等拜會，並短暫停留紐約。前立法委員蕭美琴也陪同前往。

賴辦表示，賴清德日前已就此行向蔡英文總統報告，蔡總統表示樂見也祝福賴當選人行程順利。

(中時 )