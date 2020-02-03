民眾搶購口罩，連各種消毒用的酒精及漂白水也都被搶購一空，花蓮酒廠昨天公告今天上午將開賣散裝酒精，每位民眾限定4.5公升，一早天還沒亮，花蓮酒廠就出現提著各式容器，搶購酒精的數百公尺長人龍。

今天上午7點酒廠尚未開門，門口就已經出現人龍，由於購買需要攜帶身分證件登記，因此不少人為了以備不時之需，幾乎都是全家出動搶購。

由於武漢肺炎疫情未減緩，民眾紛紛搶買口罩，具有殺菌效果的酒精也十分搶手，濃度75%的酒精一罐難求，95%高濃度酒精也受青睞，台酒花蓮廠昨天就先開賣500毫升玻璃瓶裝的酒精，很快就售罄，因而貼出公告，今天釋出散酒精，民眾需自備容器填裝。

台酒花蓮廠公告表示，3日上午將開賣散酒精，民眾需自備容器，機關團體（學校、幼兒園）公司行號等不限數量，但個人每人限定4.5公升且需帶身分證登記。

台酒花蓮廠副廠長徐明國表示，平時就出售95%高濃度酒精給有大量需求的醫院、工廠、學校等機構。昨天剛好進一批500毫升玻璃瓶裝的酒精，昨天上午7點開賣，不到10點不到就賣完。

今天起開始販售給一般消費者散酒精，相信足以供應花蓮地區的需求。他提醒民眾購買95%高濃度酒精回家後，要以4:1的比例稀釋，可與開水、過濾水或礦泉水稀釋調配後使用。

(中時電子報)