（09:40更新指數）受武漢肺炎疫情擴散、經濟成長受阻疑慮等因素侵襲，加上美國總統川普通過對強制隔離令，令市場對武漢肺炎疫情疑慮急速升溫，美股上周五4大指數全面收黑，加上陸股即將開市賣壓湧現，台股2月首個交易日（3日）開盤走跌129.2點，跌點持續擴大，早盤一度大跌逾350點。

台股開盤下跌129.2點，早盤一度重挫350點以上。陸股開盤重挫8~9%後，跌勢並未擴大；台股隨後跌幅收斂，截至09:44，加權指數下跌203點，暫報11291點。

有券商人員坦言，台股30日暴跌696點後，股性相對活潑的中小型電子股淪為崩跌重災區，已個別通知融資維持率低於140％的客戶要留意手上持股，若跌勢仍止不住，不排除這幾個交易日接連發出融資追繳令，要求投資人補錢拉高維持率。

群益投顧分析，陸股3日開市為市場重要聚焦，大陸人行將釋出資金1.2兆元的動作，顯示對陸股開盤表現不樂觀。3日台股如進一步明顯下挫，預期下檔短期支撐力道將逐漸轉強。

群益投顧認為，美股高檔風險將限縮買盤追價力度，加上流感疫情仍未降溫，近期台、韓匯率亦明顯走弱，預期短中期台股屬月、季線承壓，不排除有進一步測試年線支撐壓力的風險。

資深證期分析師李全順指出，台股中期能否止穩，還是要看武漢肺炎能否趨緩？大陸GDP占全球比重已達17％，大陸市場受系統性風險干擾，全球資本市場也無法置身事外，尤其武漢市是蘋果手機組裝重鎮，蘋果手機銷況將左右台股科技股中期財報數字，投資人不可輕忽此一基本面的變化。

(中時電子報)