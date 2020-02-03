湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩突然因為墜機意外身亡，他的最後遺願也透過《ESPN》知名球評史蒂芬史密斯正式曝光，史密斯透露他跟布萊恩在跨年派對相遇，當時布萊恩親口告訴他，湖人已經具備足夠奪冠本錢，也就是該封王了！

「布萊恩告訴我，聽著！作為一支球隊，湖人本季具備奪冠的足夠本錢，」史蒂芬史密斯表示，「這就是我需要聽到的東西，儘管很多人認為快艇會奪冠，，但布萊恩認為湖人會奪冠，現在湖人唯一的問題，就是庫茲馬必須表現夠好。」

以實際情況來看，湖人目前37勝11敗，穩居西區龍頭席位，本季確實很有機會奪下隊史第17次總冠軍，前提是詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星必須保持健康到季後賽，如今有了布萊恩的額外激勵，相信湖人全隊上下更想搶到總冠軍。

布萊恩在上月27日發生墜機意外前夕的最後行程，則是前往他常去的女王天使教堂進行祈禱，畢竟他是相當虔誠的天主教徒，不僅經常參加周日彌撒，也會參加上班日的相關活動，沒想到當天在他祈禱後的3小時，就遭逢墜機意外。

(中時 )