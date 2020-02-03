國民黨黨團黨紀不彰問題長期存在，這次立法院長選舉，國民黨38席加上友軍1席傅崑萁，最後竟然只開出36票，被質疑黨團黨紀不彰，無法有效約束投票。正在參選黨主席的國民黨立委江啟臣對此表示，要落實黨紀，將來應該納入考評，用會影響被提名權來約束黨團。

江啟臣今天接受POP廣播電台採訪，被問到黨團黨紀問題，江啟臣坦言，他在擔任黨團幹部時，包括甲動就常常遇到困難，這跟國民黨的文化也有關，每個人都把黨團幹部當作「服務」而不是「領導」。

江啟臣說，已經在野了，如果連基本的紀律都不能貫徹；過去有規定不遵守黨紀要罰錢，但還是很多狀況，沒繳錢的也有。

江啟臣說，黨紀的貫徹要拿什麼貫徹，應該要慎重檢討，甚至黨主席應該要有一個魄力是「這個不提名就不提名了」，他認為應該以被提名權來聲張黨紀，會把黨紀貫徹列入考評，不管區域或是不分區都要列入，否則無法把黨團當作紀律嚴明的軍隊。

有觀眾call in詢問在同婚法案投票時，有7名立委就跑票，但是事後證明，這7名立委反而比較接近年輕民意，這種情況如何處理？江啟臣表示，這件事情其實當時黨團就有定調，黨團有希望的投票方向，但是不對投票意向不同的委員祭黨紀，這是當初黨團內部就有的共識。

(中時 )