中國貿促會昨（2）日向浙江湖州某製造企業，出具大陸首分新型冠狀病毒感染的肺炎疫情不可抗力事實性證明，助力企業最大限度減輕因疫情造成不能履行合同的責任，維護企業合法權益。

不可抗力事實性證明屬於商事證明領域中的事實性證明行為，是指由中國貿促會及其授權的分、支會應申請人的申請，對與不可抗力有關的事實進行證明，出具後當事人可以部分或全部免除不履行、不完全履行和遲延履行合同的責任。根據國際貿易慣例和《中國國際貿易促進委員會章程》，中國貿促會可以出具不可抗力證明。

據瞭解，受疫情影響，浙江湖州這家企業無法按時向境外客戶交付產品。如不能及時提供無法履行合同原因的合法證明，企業不僅要承擔價值240萬元人民幣的直接合同損失，還可能會因導致對方生產線停產兩周造成約3000萬元人民幣的損失被追償，商譽受到的影響更是不可估量。2月1日，這家企業在中國貿促會線上認證平臺申請不可抗力事實性證明並提供相關資料，經網上提交、網上審核環節，2月2日收到證明。

中國貿促會商事認證中心副主任閆芸表示，中國貿促會於1月26日起對認證平臺進行改造，新增不可抗力事實性證明的線上申請功能。不可抗力事實性證明已得到全球200多個國家和地區政府、海關、商會和企業的認可，在域外具有較強的執行力。

(旺報 )