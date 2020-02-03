富邦金(2881)旗下富邦華一銀為大陸最大的台資銀行，富邦華一銀行表示，遵循北富銀的服務原則，台商如有資金需求，都將主動注意及關懷，並盡力提供支援。此外，富邦華一銀行以線上供應鏈金融方式，開闢綠色審批通道，通過主動授信方式，全力支援對控制疫情直接相關行業的信貸需求，並通過簡化流程、線上快速審批，信貸額度足額滿足以及信貸利率優惠，積極降低企業時間及金融服務成本。

同時，富邦華一銀行密切掌握全行資金匯劃通道，保證資金及時到位，現已免除企業客戶與肺炎疫情相關的捐贈款項轉帳業務手續費。同時鼓勵客戶使用電子管道進行轉帳及辦理業務，所有個人網銀、個人手機銀行轉帳匯款手續費全免。

富邦金制定並公佈「富邦金融控股股份有限公司暨子公司因應嚴重特殊傳染性肺炎之緊急應變機制」，供全體同仁遵循，並全面啟動相防疫機制。在大陸有26個營業據點的富邦華一各分行，也將待大陸春節假期後，各分行將遵循辦公及營業場所防疫措施。

富邦金目前針對辦公及營業場所採取防疫措施如下：一、 公司各棟辦公大樓全面對所有進出同仁、訪客進行量體溫及使用酒精消毒。二、各子公司營業處第一線同仁，全面配戴口罩。三、強化宣導請同仁以肥皂勤洗手、戴口罩，全面防疫，並落實同仁一旦有確診病例或不適症狀立即確實通報。

(時報資訊)