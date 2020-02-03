受到武漢肺炎影響，香港稍早已傳出第14名確診病例，但政府卻執意反其道而行，堅持拒絕「全面封關」，引發一線醫護人員的不滿，醫管局甚至要求醫護人員抽「生死籤」去照顧確診病患，令他們覺得不合理，而醫管局員工陣線更表示，已有6700人承諾會在今（3日）罷工。

武漢肺炎疫情擴大，不少國家隊已針對中國人做出一定程度地限制入境，但香港政府卻拿「不助長歧視」為理由，只實施局部封關而非全面封關，據《香港文匯報》報導，來自東區醫院、博愛醫院和瑪嘉烈醫院3間醫院、90名醫護人員選擇請病假，以此為由拒絕上班。

除此之外，為了讓疑似或確診武漢肺炎的病患有人照顧，醫管局更設有抽籤制度，醫護人員都有機會輪番照顧，而抽到籤的醫護人員則被業界戲稱將進入「骯髒小組（dirty team）」工作，根據了解，伊莉莎白醫院在抽完籤後已有5人離職，包含4名醫護人員以及1名文職，他們寧可丟工作也不想進入「骯髒小組」。

一連串的事情引發香港醫護人員工會不滿，工會1日投票以高票數通過罷工活動，將於今天起展開連續5天的罷工；工會也表示，日前已獲得6700人的口頭承諾，從今天開始，展開為期5天的罷工，本週六（8日）將召開會員大會與醫管局談判，若是談判失敗將在10日時發起二度罷工。

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(中時電子報)