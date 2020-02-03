中央流行疫情指揮中心昨召開記者會，衛福部長陳時中、教育部長潘文忠宣布高中以下延後2周開學，且調控口罩產量市面上口罩卻仍供不應求。對於政府防疫做半套，民進黨新科女立委高嘉瑜就點出政府目前未完善的4大問題。

高嘉瑜昨(2日)晚間在臉書PO文，指出蔡政府目前的防疫漏洞，且改善空間還不少。

第一、疫情指揮中心昨(2日)坦言口罩限購實施實名制是可能解方，細節還在研議中。被問及最快何時能實施？疫情中心則回應尚在研議中。

高嘉瑜以鄰近的新加坡和澳門因應措施為例，「新加坡作法」：免費發放520萬個口罩，民眾只要帶著身分證明文件即可領取，每戶可領4個，限領一次。「澳門作法」：居民到指定藥局出示澳門身分證，每人每10天最多可購買10片。

第二、勞工關心「防疫照顧假」雇主是否給薪？勞動部長：依公司規定。高嘉瑜認為，這已經「衍生家長請假與否及薪資短缺問題」。

第三、所有高中以下的學校(包含附設的幼兒園)，一律延後開學；已經持續在上課中的補習班、安親班、私立幼兒園就不停課，加強檢測和防疫管理。高嘉瑜則質疑，「但若有老師要請防疫照顧假怎麼辦？」。

第四、依據《傳染病防治法》第33條，托嬰中心為場所感染管制對象，「但托嬰中心卻未被列入優先配發口罩名單？」。

(中時電子報)