連接器廠-優群(3217)因於農曆年前即利用淡季積極建立庫存，在此次新型冠狀病毒疫情停工衝擊相對較低，只要大陸地區順利開工，出貨可望正常，儘管因疫情導致產業變數增加，優群亦謹慎因應，不過受惠DDR、M.2、美系客戶端子、Type C及RF五大產品線同步成長，優群今年營運不看淡，今年業績仍有機會優於去年。

新型冠狀病毒導致大陸地區農曆年後開工多延至2月10日左右，優群因往年在農曆年後招工多需要一段時間，因此利用第4季淡季時積極生產備庫存因應農曆年前後缺工問題，目前尚有約6週的庫存，有機會降低因為此次疫情停工衝擊。

優群站穩DDR(So-DIMM與LongDIMM)及M.2等I/O系列產品後，加快腳步佈局Type C、RF及Pin Series端子系列等不同應用產品，其中全金屬沖壓件的端子系列產品在2019年順利取代日商，成為美系品牌大廠智慧型手機MPI模組上連接器供應商，成為優群去年業績大躍進的主要推手。

受惠於五大系列產品出貨暢旺，優群2019年合併營收為21.91億元，年成長23.28%，公司2019年前3季合併毛利率為41.9%，年增2.93個百分點，稅後盈餘為3.04億元，年成長32.75%，由於去年第4季合併營收維持高檔，法人預估，優群去年每股盈餘可望達5.2元到5.4元。

展望今年，雖然疫情對產業影響仍待評估，優群亦謹慎因應，不過受惠DDR、M.2、美系客戶端子、Type C及RF五大產品線同步成長，優群今年營運不看淡，今年業績仍有機會優於去年。

(時報資訊)