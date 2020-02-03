演出BL電影《愛不會終結(Timeline)》而爆紅的泰國男星Golf(Wuchcharapol Phringtrakool)，當紅之際罹患皮膚癌，但他仍積極分享抗癌生活，展現無比毅力，然上月底，《愛不會終結》官方臉書曝光遺憾消息，Golf即使生前截肢，仍不敵病魔逝世，享年24歲。

Golf半年前左右貼出左小腿發黑的照片，公開罹癌消息，還笑著說：「醫師說我可能要截肢」，而期間持續積極治療，然最終真逃不過截肢命運，他忍不住在社群平台上吐露難過、恐慌到想哭的心情，最後一則po文則是去年11月，當時他坐在輪椅上，表示：「我失去腳了」，但照片中的Golf仍露出帥氣微笑，截肢續命並保持樂觀，讓眾人看了非常心疼。

沒想到《愛不會終結》官方臉書，在1月31日公布噩耗，Golf即使截肢仍難挽回生命，已不幸離世，同時也公布了靈堂布置照片，家人選了Golf自拍的帥照當遺照，他臉上有著燦爛自信的笑容，而家屬接受粉絲前來悼念，製作團隊透露他是因皮膚癌而逝世，難過寫道：「盼你安睡，我們會永遠記得你」。

(中時電子報)