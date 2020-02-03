武漢疫情擴大，大陸房地產銷售陷入停滯，疫情若持續擴大，甚至蔓延台灣，台灣房市是否也會連帶影響？吉家網不動產暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮指出，武漢疫情對房市影響只會是短期，「人性恐慌」才是對市場具有關鍵的殺傷力。

李同榮表示，武漢疫情是否影響台灣房市要從三個面向分析，若疫情在一個月內控制，房市影響的層面只會因觀望心態所產生的交易量萎縮，但不至於影響到房價直接下挫，影響交易量層面不會超過一季。

若疫情延至兩個月以上控制，恐慌指數勢必遽升，經濟衝擊層面擴大，勢必影響第一季房市交易量，同時房價也會短期由漲趨跌，影響層面將持續一到兩季。

至於疫情控制後，會不會如SARS過後的房價大幅反彈？李同榮指出，「不會」，武漢疫情與SARS不同的是，當時股市房市處低檔，加上前一年增值稅減半政策做多的激勵，房市在SARS利空出盡後大幅反彈，而目前台灣房市雖已經過四年緩跌見底盤整，但房價仍處高檔，餘屋仍待消化，兩者發展情況略有不同，唯一相同的是此次武漢疫情控制後，勢必回歸基本面，房價朝向盤底回溫的走勢不變。

李同榮表示，武漢疫情終會被控制，但值得注意的是疫情擴散之際所產生的「人性恐慌」，因為「人性恐慌」導致經濟活動更加停滯，百業更加蕭條，房市交易也不例外，十七年前SARS疫情爆發到結束大約三個月的時間人人自危，所有與外界接觸的活動幾乎停擺，經濟受SARS疫情嚴重影響，2003Q2的GDP短暫進入負成長-0.7%，同時，房市交易也陷入停頓，預售案場也價跌量縮，整體房價持續下跌兩季，短短兩季下挫幅度達12%之多，但2003下半年市場即恢復到上升趨勢的基本面。

從SARS的歷史經驗可以發現，疫情的爆發對於整體行情的影響較為短期，且隨著疫情受到控制，只要「人性恐慌」因素降低，當利空出盡後，市場仍將回歸到基本面的發展趨勢軌道。李同榮認為突發利空因素不會影響長線趨勢，2020房市排除武漢疫情因素，下半年應回歸基本面，房價大漲機率不大，房市仍將呈現「價溫量增」的小陽春隔局。

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