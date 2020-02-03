美國知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret），是眾多女性心中的經典，經典維密大秀更是捧紅不少模特兒，但近幾年不僅銷售額下滑，就連前首席營銷長艾德（Ed Razek）也被捲入性騷擾模特兒的醜聞。對此艾德反駁，全部都非事實。

綜合外媒報導，前首席營銷長艾德是公司屢遭投訴性騷擾的對象，資料記載中提到，艾德曾在大秀上觸碰模特兒的鼠蹊部，要模特兒坐在他腿上，或嘗試在未經過許可下親吻對方，甚至還公然對知名維密天使貝拉哈蒂德（Bella Hadid）言語性騷擾。

艾德趁貝拉試穿衣服時說，「不穿內褲也可以，想知道電視及網路是否能讓她挺著完美的胸部走上伸展台。」至少有3人目擊。

登上維密大秀是許多模特兒的夢想。（圖／報系資料照）

另外曾有多名女性向公司反映性騷擾一事，但之後都遭開除報復；超模安狄（Andi Muise）也是受害者之一，因婉拒艾德的飯局，沒有被邀請參加時裝秀。

對此艾德表示，這些指控都是被扭曲、誤解的，絕非事實；話鋒一轉，他說，「很幸運可以跟無數個世界一流的模特兒、才華橫溢的專業人士一起工作，我對我們彼此間的相互尊重感到自豪。」

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(中時電子報)