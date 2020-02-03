(11：30更新指數)

武漢新型冠狀病毒疫情持續在大陸肆虐，陸股三大股指今天開市後開低，滬指跌8.73％，深成指跌9.13％，創業板跌8.23％。滬深兩市開盤超3,000家個股跌停，逾3,200檔個股跌幅超9％。港股也受到牽連，開盤走跌123.02點或0.46%。

為了防止陸股潰堤，北京當局連夜發出陸股禁空令，2日晚大陸證監會再發通知，要求3日起暫停融券賣出業務，3日晚上起也暫停期貨夜盤交易；此外，中國人民銀行2日指出，3日開展1.2兆人幣逆回購，維護疫情防控特殊時期銀行體系流動性合理充裕和貨幣市場平穩運行。

截至11點30分，陸股3大指數早盤跌幅收斂，滬指下跌241.87點或8.13%，深成指跌883.8點或8.27%，創業板跌127.74點或6.63%。

大陸3日公布，1月財新中國製造業PMI為51.1，小幅下滑0.4個百分點，為近5個月以來最低，走勢與大陸國家統計局製造業PMI一致，回顧大陸國家統計局日前公布的1月製造業PMI為50，正好落在榮枯分界線上，低於上月0.2個百分點。

大陸股市早盤各類股大面積飄綠，超級真菌、口罩、流感等板塊漲幅居前，交運、消費電子、半導體、機場等跌幅居前。

法人指出，台股開春大跌後，不只投資人、連機構法人都感覺到壓力，根據美股與台股期貨夜盤31日同時下挫，以及陸股將補跌來分析，2月首個交易日看起來不樂觀。尤其大陸封城狀況擴散到浙江溫州，脆弱的市場心理再面臨考驗，現階段優先提防部分重挫股觸發法人停損機制，進一步激化賣壓放大。

(中時電子報)