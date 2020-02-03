五角大廈對F-35的年度報告說，這款隱形戰機仍有13個嚴重的瑕疵必須解決，而機砲失準、龜裂，更使它在空戰中無法瞄準目標。

據《大眾機械》（POPULAR MECHANICS）網報導，除了硬體之外，軟體也有近900個錯誤。由於五角大廈當初決定，要趁早打造F-35，因此問題很複雜，如今已經造好並已放飛的戰機中，有將近500架需要補救。

(中時電子報)