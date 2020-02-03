毛病多了！F35非就醫不可 09:332020/02/03 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國空軍F-35戰機在加拿大參加加提諾-渥太華航展（Aero Gatineau-Ottawa Airshow）的資料照。（美國空軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 五角大廈對F-35的年度報告說，這款隱形戰機仍有13個嚴重的瑕疵必須解決，而機砲失準、龜裂，更使它在空戰中無法瞄準目標。 據《大眾機械》（POPULAR MECHANICS）網報導，除了硬體之外，軟體也有近900個錯誤。由於五角大廈當初決定，要趁早打造F-35，因此問題很複雜，如今已經造好並已放飛的戰機中，有將近500架需要補救。 (中時電子報) #五角大廈 也許您會感興趣 推薦閱讀 軍事熱門新聞 毛病多了！F35非就醫不可 - 軍事 秀細節！B-21新影像曝光 - 軍事 美國放寛地雷限制 允許舖設自毀地雷 - 軍事 美軍準備4軍營做隔離所 可容1000人 - 軍事 1公里外狙擊 陸高能雷射槍準備量產 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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