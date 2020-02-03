國民黨青壯派立委江啟臣表態參選黨主席，與前副主席郝龍斌形成「世代對決」，桃園市長鄭文燦3日上《周玉蔻嗆新聞》專訪時押寶江啟臣，但他也認為國民黨的問題是在路線、不是人，並非年輕就是進步，就會當選，一定要有「膽識」。

國民黨2020大選失利後，吳敦義請辭黨主席以示負責，黨主席補選預計在3月7日舉行，據了解，目前前副主席郝龍斌及青壯派立委江啟臣皆表態參選，外界也將此視為國民黨的「世代競爭」。

「我認為江啟臣會上！」鄭文燦說，雖然國民黨黨員結構佔4成的黃復興系統支持郝龍斌，但他聽聞地方公職都支持江。話鋒一轉他直言國民黨在盤整期，其實最大問題在路線、不是在人，並非年輕就是進步。

鄭文燦說，國民黨如果還是跟現在一樣，面對大陸就轉彎，面對問題就無法理性判斷，他相信候選人在武漢肺炎議題當頭都不敢幫老共講話，WHO用一中壓迫台灣，不分藍綠都該對抗，尤其台灣被化作疫區，這問題不用分政黨，強調防疫、衛生無國界，不能排除任何一個國家，日本、加拿大等國都表態支持台灣，國民黨不能過度幫中國護航，他認為國民黨中生代要有「膽識」，要有「膽」接受挑戰、又要有國家願景見「識」。

鄭文燦也提到，侯友宜能有高民調是因為大選期間跟韓國瑜切割，採取區隔政策而受到保護，新北市偏綠，從12席立委民進黨拿下9席就可窺知一二，若跟韓國瑜貼太近就會受到影響。

(中時 )