武漢肺炎疫情持續延燒，人心惶惶！高雄市長韓國瑜憂疫情若大爆發，將在高雄設置武漢肺炎大型收容所。台北市長柯文哲被問及此事時回應「是誰教他的？」柯說醫療還是一種專業，不熟悉的領域就不要講。未料，柯昨也因自爆滯留武漢的台商回台後的台北隔離場所，引來批評。資深氣象主播李富城則直呼柯是現世報。

韓國瑜日前稱高市疫情若爆發，需要大型患者收容所。柯文哲被問及此事時直言「是誰教他的」？柯說「我不要講他（指韓），醫療還是一種專業，不熟悉的領域，就不要講」、「其實需要那種大規模的，應該叫檢疫。例如如果政府決定要從武漢撤僑，一次回來台灣五百人，標準做法就是要一人一間，然後要分散觀察兩周，確定沒有問題，再放出去，這是不確定的檢疫站，但那也需要設計 」、「坦白講，防疫很專業，不是很懂的人，就不要講」。

然而，柯文哲昨自爆滯留武漢的台商回台後的台北隔離場所，是台灣銀行位於陽明山的宿舍。衛福部長陳時中則表示，這類資訊被洩漏，會視情況依規定辦理。

對此，李富城在臉書寫了「現世報」，並指出，柯文哲前幾天還在嘲笑韓國瑜，自己卻嘴快說出隔離點。李直言，這是防疫作戰的大忌，「不過他犯這種錯也不是第十次了」。

(中時電子報)