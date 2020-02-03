武漢肺炎疫情持續延燒，各地掀起搶購口罩潮，儘管政府祭出一人限購3片政策，但還是有許多民眾買不到口罩。對此，醫師陳偉寶提供一招「口罩復活術」，讓民眾在口罩供不應求的非常時期下，也能做好自我防護，但僅限一個人使用，不可給別人用。

陳偉寶指出，一般口罩正常使用可達6到8小時，但如遇到大量的飛沫、口罩被水弄濕、進出極高風險的場所等，口罩就必須丟棄，不適合復活使用；如果有新的、就用新的，假如沒有新的補給，每天正常使用後的的口罩，經過復活術也可以繼續使用，雖然沒有新的那麼好、凑合著用，但一般生活環境下是可以的，總比沒有口罩好。

陳偉寶建議，口罩平放，用紫外線燈照射，通常半個鐘頭就夠了，翻過面再照半小時，如果沒有醫學用的紫外線燈，可以用一般烘碗機裡面的紫外線燈，如果連紫外線燈都沒有，陽光也可以，照射以後的口罩放在乾淨乾燥的環境中，靜置3天以上就復活了，可以再使用。

泌尿科醫師陳偉寶。（圖／翻攝臉書）

陳偉寶說，「大概有4個口罩就夠，輪流使用，一直撐到有新口罩為止，復活的要訣是乾燥，紫外缐可以除黴，不要用電鍋蒸氣消毒，水會把紙糊掉，也違反乾燥原則。」他強調，乾燥3天以上，病毒自然死光光，至於細菌不用管它，全新的口罩本來就沒有滅菌。

最後陳偉寶提到，「醫學人戴口罩是『出生入死』，當然要求很高，一般人戴口罩只是搭車買菜上班而已，復活口罩比嘴巴開開好多了，與其在寒風中排隊苦候不如在家喝杯熱茶；2003年SARS期間也缺乏過口罩，曾靠3個口罩循環使用看門診一個多月，還是平安度過，再強調一次，有新的就換新的，沒新的再復活使用OK。」

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(中時電子報)