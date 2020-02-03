上周五美股大跌，蘋果股價重跌4.43%，蘋果供應鏈台積電ADR跌3.33%，台積電(2330)股價今開低5元為315元，早盤最低為312元。台積電於豬年封關為333元，開紅盤以來跌21元，以今日低點來看市值降至8.09兆元，開紅盤以來市值跌掉5445.3億元；距1月14日收盤最高346元的市值8.97兆元，距最高點市值跌約8816億元。外資已連續六個交易日共賣超台積電10萬7307張。

受到中國武漢新型冠狀病毒肆虐影響，蘋果決定暫時關閉中國門市，可能導致iPhone延遲銷出，蘋果股價1月31日下跌4.43%、收309.51美元，週線下跌2.76%。

台積電ADR上週五收53.94美元，下跌1.86美元或3.33%，折合新台幣每股約326.3元。台積電上週五暫止跌，收320元，但今早跳空開低，股價續回落，跌破季線關卡。

台積電ADR 1月31日下跌3.33%、收53.94美元，創2019年12月4日以來收盤新低；週線重挫6.57%，且連續第3週收低。

台積電法人說明會於年前舉行，公司對本季營運樂觀，但受到武漢新型冠狀病毒疫情延燒衝擊，外資大舉賣超，在開紅盤後近三個交易日股價大跌21元，市值降至8.09兆元。

台積公司今年為強勁成長的一年，全年營收預估優於業界的平均成長17%；以本季來看，台積公司表示，受惠客戶對先進製程需求強勁，預估今年第一季美元營收約102到103億美元之間，僅比上季高峰小減0.9%到1.8%，以美元匯率29.9元計算，折合新台幣3049.8億元到3079.7億元，季減2.9%到3.9%，毛利率為48.5%-50.5%，營業利益率37.5-39.5%，均維持高檔水準。

(時報資訊)