勤業眾信聯合會計師事務所今（3）發布Deloitte《新型冠狀病毒疫情人力資源政策調查》報告，內容指出，新型冠狀病毒（2019-nCoV）於全球肆虐，為企業發展帶來「無法正常服務客戶、無法施行正常管理機制、銷售下滑現金流緊張」三大衝擊；傳統製造業因無法提供彈性及遠端工作環境，成為受疫情影響最深的產業；46%企業預計調降2020年度業績目標；超過八成的企業、九成的外資企業認同，提供員工彈性的工作方式是當務之急。勤業眾信建議，面對疫情時企業應從容應對，並就Deloitte人力資源管理專業角度，執行所彙整的「企業營運策略、員工照護及防範疫情」十大關鍵措施。

勤業眾信聯合會計師事務所管理顧問服務部副總經理苗德荃指出，根據Deloitte調查，不同性質的產業受新型冠狀病毒的影響程度有異，受調查企業認為影響最大的是「銷售量下滑致使現金流緊張」，消費、金融服務和地產、教育三大產業則回應，「無法正常服務客戶」影響最鉅。但整體而言，能源、資源及工業產業等傳統製造型企業，是此次新型冠狀病毒疫情影響最嚴重者，其在提供彈性工作及線上遠端工作環境所遇到的阻力最大，因此，管理重點應加強建置疫情防衛措施、保障工作環境安全。

同時，有受調查企業回應，在藉由此次疫情意識到須盡速建立服務客戶的新模式，以及和客戶溝通的新方式；九成的外資企業認為「提供員工彈性的工作方式」是當務之急，並在制定應對政策、實施溝通、提供員工心理和物質援助等，展現最快速的行動力；超過五成的政府和公家機關將「疏導員工心理壓力」視為現階段管理重點。除此之外，Deloitte報告彙總，「年節後員工返抵工作職位困難、原物料運輸受阻、缺乏可支撐遠距工作的軟硬體設備與條件，以及公司管理階層危機意識不足」，亦是受調查企業疾呼本次受新型冠狀病毒影響所應正視之癥結點。

苗德荃表示，觀察這次新型冠狀病毒對臺灣的影響，隨著春節假期的人潮移動，臺灣已有十例新型冠狀病毒確診案件，各大機構無不嚴陣以待防堵疫情爆發。中國大陸旅遊禁令的發布，可預見臺灣旅遊觀光產業受到衝擊更甚以往；賣場或餐廳的人氣雖然受疫情影響而減弱，在居家隔離及Work From Home模式的效應之下，以及宅經濟的普及，也讓民眾短期內有較多的機會選擇網路平臺來滿足消費需求。就生技醫療產業而言，口罩類等醫材在春節假期結束後供不應求的場面，在工廠產能持續運轉下，可望緩解一些；受到疫情影響，免疫力強化等相關保健食品也有潛在商機。深受影響的傳產及高科技產業，其在臺灣的產能受到影響相對較小，就區域布局而言，則可能藉由鄰近國家如東南亞或臺灣工廠來支應短期的不足；若是其供應鏈對中國仰賴程度高的企業，則需同步考慮其他替代方案來降低斷料的風險。

臺灣企業經歷SARS洗禮之後，也練就一套防疫功夫。這波疫情才剛發動，若能透過十大面向的防範關鍵提前做好準備，更可以將未來即將面對的風險降到最低，平安度過這個關口。掌握十大關鍵，防範疫情滴水不漏

Deloitte報告指出，新型冠狀病毒疫情持續延燒，企業可能面臨原物料供應延遲或中斷、客戶需求變化或成本上升、物流短缺交貨延遲或困難、員工健康防護不足等各種策略和經營風險，面對未來諸多不確定性，Deloitte報告彙總十大防範關鍵，協助企業從容應對疫情之各種挑戰。

一、建立緊急事件應變小組：企業應立即成立「疫情應變小組」或「重大突發事件管委會」，制定企業整體目標及因應方案，以確保能依各種情勢作出最迅速的決定，同時應評估自身專業力量，必要時聘請專業人士參與。

二、評估風險：許多企業已推動「營運持續管理」等計畫，可於重大突發事件時即刻啟動。若企業無相關計畫，應在第一時間對員工、廠商、政府、民眾、供應鏈等進行全面性評估，並根據評估結果就辦公場所、生產計畫、採購供應物流、人員安全、財務資金等重大事項安排因應備案。

三、建立溝通機制：企業應加強宣傳途徑和客戶服務話術管理，以避免因疏忽或不統一造成負面輿情；同時，可利用企業既有的資訊系統收集、傳遞和分析資訊，預警性管理風險。

四、員工照護管理措施：企業應根據自身情況制定靈活的休假及上班制度，善用科技建立特殊時期非面對面或非現場工作方式。此外，應立即建立員工健康監測機制，並依照重大傳染性疾病的衛生管理要求，加強工作場所衛生環境清潔和消毒。同時，加強疫情安全教育，引導員工增加自我防護意識。

五、供應鏈風險應對計畫：一般而言，跨國企業會預留多餘辦公設施、產能計畫以因應風險。短期之內企業應關注消費受阻所造成庫存消化週期延長、財務費用增加及現金流壓力；生產週期較長的產業也須預先準備疫情緩解的消費反彈，以降低庫存不足的風險。

六、履約和客戶關係管理計畫：疫情發生時企業應積極了解市場變化，確認生產、訂單交付等影響。同時，企業應全面梳理和評估履約可能受影響的部分，即時通知、減輕可能的損失，必要時不排除重新簽約，同時保留相關證據以為潛在的民事訴訟做好準備。

七、企業社會責任：在防疫等特殊時期企業從環境、社會、經濟多角度實踐企業社會責任，穩固員工就業、與供應商等廠商合力評估疫情影響程度、調整合作方案，並在股東或董事會層面溝通擬採取的措施和評估的結果。

八、資安與隱私管理：企業應制定資安因應計畫，確保疫情期間的資訊系統安全和穩定運行。同時，應做好個人隱私及臨床實驗資料保護，嚴格控制隱私資料傳輸、使用和保護級別。

九、預算調整與執行方案：研究發現將近五成（46%）的企業預計調降2020年度業績目標。但企業仍應注意現金調度，以確保資金安全。同時，應密切關注國際進出口貿易局勢，防備市場、產品產地發生疫情而產生影響。

十、升級風險管理機制：企業應建立或升級風險管理工作機制，提前識別重大風險並建立應對方案。提醒企業，強化風險管控系統與在第一時間處理負面事件具有同等的重要性。

Deloitte《新型冠狀病毒疫情人力資源政策調研》報告，係由德勤中國管理顧問專業服務團隊，於新型冠狀病毒於全球肆虐時，所發起人力資源政策調查，展開調查兩天內即獲得1,232間企業響應支持，藉由實務調查提醒企業加強員工照護和工作措施、落實風險預警機制和組織緊急事件應變小組的重要性。

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