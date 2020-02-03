人民幣中間價重挫373基點 09:512020/02/03 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情持續擴散，人民幣中間價3日貶值373個基點至6.9249，貶值至1月13日以來新低，降幅創2019年8月6日以來最大。 (工商 ) #人民幣中間價 #基點 #貶值 #日以 #武漢肺炎疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎疫情擴大 北檢開工日查察囤積哄抬物資 07:152020/01/30 社會 武漢肺炎疫情擴大 高檢署指示嚴查 要求解剖要帶口罩、防護衣 07:172020/01/30 社會 武漢肺炎疫情升溫 台股暴跌逾500點 10:422020/01/30 財經 受武漢肺炎疫情拖累 港股跌逾200點 10:512020/01/30 財經 武漢肺炎疫情燒 陸生憂返台就學時間未定 12:342020/01/30 生活 武漢肺炎疫情 麗豐-KY捐款100萬人民幣 12:402020/01/30 財經 武漢肺炎疫情 醫政界發起台、陸、港、澳召開四地防疫會議 16:072020/01/30 政治 嘉義縣政府召開首次疫情整備會議 防範武漢肺炎疫情 18:192020/01/30 生活 武漢肺炎疫情升溫 台南校園開學後一律量額溫 18:312020/01/30 生活 臺企銀 設置因應武漢肺炎疫情擴散應變小組 19:432020/01/30 財經 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 面板紅了！友達、群創開低走高巨量拉長紅 - 財經 - 工商 政府出手護盤？台股重挫見低接買盤 收跌140點 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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