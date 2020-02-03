法樂琪名廚張振民驚傳過世，餐廳總管理室表示，張振民是在昨（2日）清晨被發現於自宅中倒臥，送至醫院急救無效；他的友人則透露，他到院前就已經心肺功能停止，到院後急救15分鐘還是宣告無效，享壽69歲。

據《中央社》報導，張振民曾在日本學藝，返台後曾在來來大飯店擔任西餐行政主廚，得獎經歷豐富，並開設法樂琪法式餐廳，受到政商名流喜愛，前總統李登輝、陳水扁都是他的座上賓，讓張振民被譽為「政商御廚」。

法樂琪餐廳總管理室發布新聞稿，表示創辦人張振民昨日被發現於自宅中倒臥，送至醫院急救無效，走得很安祥，謝謝各界關心，餐廳及家屬心領；後續請給家屬及工作夥伴時間及空間處理相關事宜。

報導指出，張振民被發現後，由救護車送往新光醫院，但在車上就已經OHCA（到院前心肺功能停止），到院急救後仍回天乏術，可能是深夜發生中風或心肌梗塞。

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(中時電子報)