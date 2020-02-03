受到武漢肺炎疫情影響，全球手機產業出貨將面臨挑戰。天風國際證券分析師郭明錤預期，今年上半年蘋果與安卓（Android）陣營的手機品牌出貨將低於預期，並下修蘋果第一季出貨量一成。

陸媒報導，郭明錤最新研究報告指出，手機品牌與產業鏈正面臨3大潛在風險，分別為大陸市場手機出貨將低於預期、5G手機對安卓品牌換機需求貢獻低於預期、iPhone第一季出貨受疫情影響而低於預期。

郭明錤指出，上述3個潛在風險，風險一與風險二是需求問題，武漢肺炎疫情爆發只是加速這兩個浮出檯面。風險三較像是供應端問題，他建議疫情穩定後，再重新關注iPhone產業鏈。

郭明錤報告指出，2020年春節期間大陸市場手機出貨衰退約50%~60%，導致目前通路約有5千~6千萬支的高水位庫存；預估大陸手機2020年出貨將較去年衰退15%，降至3.1億支~3.3億支，並下調第一季iPhone出貨量約10%，降至3600~4000萬支。

郭明錤也表示，因目前不確定疫情何時穩定，與iPhone的消費者信心是否會受到影響，故難以推測第二季出貨。

(中時電子報)