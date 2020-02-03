武漢肺炎引爆口罩之亂，桃園市長鄭文燦面對口罩不夠議題，認為可以用健保卡或身分證管制每人限購3片，強調技術上可以執行，「總比瘋狂搶購好！」他也數度喊話，強調不是所有人都要戴口罩，要留給需要的人。

鄭文燦3日上《周玉蔻嗆新聞》專訪時表示，2002年SARS經驗讓很多人採取預警式戴口罩，目前全國一致缺口罩，中央雖然當成防疫物資統一採購，針對醫護人員和幼兒園統一配送，但民眾仍搶購，他認為增產、實名制跟宣導是當前口罩議題三大重點。

鄭文燦說，全線開工下產量很快就會增加，配送效率也不是問題，他認為民眾使用時間最重要，若每個人每天戴一個，產量和產能再怎麼提高也都不夠，應該留給身體虛弱、慢性病患和搭乘大眾運輸系統的人。

他直言，疫情資訊每天發布，加上全球防堵策略讓民眾出現恐慌心情，他不願評論口罩問題是否會演變成執政危機，但他認為一定要有有正確、不斷地宣導，呼籲民眾疫情期間要保持冷靜，政府資訊也不能混亂、要明確。他也不否認延後開學是防止父母焦慮沒有口罩的延緩之際，但也認為如此可度過易染病高峰期。

面對蔡英文總統沒戴口罩挨批鄭文燦也幫忙緩頰：「總統全程戴會加速搶購！」強調在還沒有社區感染情況下，不需要全民都戴，他也不鼓勵每個首長戴口罩。

(中時 )