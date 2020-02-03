大陸A股3日正式開市，受到武漢新型冠狀病毒的影響，三大股指開盤低開，滬指跌8.73％，深成指跌9.13％，創業板跌8.23％，兩市開盤超3000家個股跌停，逾3200檔個股跌幅超9％。反觀醫藥股則掀起漲停潮，包含中國醫藥、海正藥業等多股漲停，同時北向資金也抄底A股，開盤6分鐘大幅淨流入近30億元人民幣。

此外，據新浪財經報導，科創板個股也出現集體大跌，包含威勝信息跌28％，優刻得跌21％，嘉必優、天宜上佳、沃爾德等跌20％。

(旺報 )