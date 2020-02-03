陸股3大指數齊跌 超過3000檔跌停 09:582020/02/03 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸A股3日正式開市，受到武漢新型冠狀病毒的影響，三大股指開盤低開。(圖/中新社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股3日正式開市，受到武漢新型冠狀病毒的影響，三大股指開盤低開，滬指跌8.73％，深成指跌9.13％，創業板跌8.23％，兩市開盤超3000家個股跌停，逾3200檔個股跌幅超9％。反觀醫藥股則掀起漲停潮，包含中國醫藥、海正藥業等多股漲停，同時北向資金也抄底A股，開盤6分鐘大幅淨流入近30億元人民幣。 此外，據新浪財經報導，科創板個股也出現集體大跌，包含威勝信息跌28％，優刻得跌21％，嘉必優、天宜上佳、沃爾德等跌20％。 (旺報 ) #開盤 #個股 #a股 #醫藥 #漲停 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞股綠油油！港股再跌600點、日韓股重挫逾1.7％ 14:412020/01/30 財經 殺過頭！台積電吐怨氣 台股開盤跳漲百點 09:022020/01/31 財經 《類股》中概股疲弱，觀光類指探近11年新低 12:332020/01/31 財經 溫國信新書 三大法則傳授存好股 04:092020/02/01 產業．科技 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 00:032020/02/02 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 11:292020/02/02 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 17:182020/02/02 財經 陸股恐慘崩！台股暴跌700點後 明天難逃… 19:552020/02/02 財經 疫情燒、陸股開盤恐重挫 分析師：陸股跌破4％亞股遭殃 02:442020/02/03 財經 陸股風暴逼近憂慮急升 日韓股開盤走跌逾1％ 08:552020/02/03 財經 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 面板紅了！友達、群創開低走高巨量拉長紅 - 財經 - 工商 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 獨》投資人不放棄遠航 本周三發薪日是投資指標 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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