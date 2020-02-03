武漢肺炎來勢洶洶，出門在外要小心！台北市立動物園特別加強防疫作為及相關宣導，動物們的住所及活動場地也都有定期消毒，也規定所有第一線服務人員（工作人員及志工等）於服勤時，必須全程配戴口罩之外，各館區服務台更增設消毒酒精取用點，搭配定時跑馬燈與播音，提醒遊客落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節及生病在家休息等防疫措施，好讓民眾都能安心遊園。

各館區服務臺增設消毒酒精取用點。（台北市立動物園提供）

為因應武漢肺炎的潛在衝擊，台北市立動物園積極配合政府各層級防疫單位進行監測與必要措施，除了備妥各項防疫物資（消毒酒精與醫療口罩等），同時透過社群媒體、各定點跑馬燈、多媒體與播音設備，對遊客加強宣導防疫措施，如注意衛生習慣、勤洗手等，各館區服務台也增設消毒酒精取用點。

園區腹地廣大、空氣流通，因此透過近距離互動，從而爆發武漢肺炎群聚感染的機會並不大。（台北市立動物園提供）

另規定所有第一線的服務人員（工作人員及志工等）於服勤時，必須全程配戴口罩，以營造一個安全、健康的參觀環境。當然，也期盼民眾能做好自我健康管理，若出現發燒或身體不適的症狀，應戴口罩立即就醫，暫時不要出入如動物園等公共場所，避免將病毒傳染給他人。

進出列車站，建議可以用酒精消毒雙手。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園園區腹地廣大、綠蔭環繞、空氣流通，因此透過近距離互動，從而爆發武漢肺炎群聚感染的機會並不大。此外，園內照養的野生動物，都通過嚴格的檢疫程序，才能與大家見面；動物們的住所及活動場地也都有定期消毒，動物們本來就受到良好的照顧和完善的健康監控，只要遊客落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節及生病在家休息等防疫措施，就可以有效降低傳染病發生的風險。

防範武漢肺炎擴散人人有責，台北市立動物園再次提醒民眾，請大家隨時注意自己和家人的健康，關心疫情變化，有效做好疫情防治工作，斷絕病毒的傳染途徑，讓國人早日遠離武漢肺炎的威脅。

(中時電子報)