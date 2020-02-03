A股今日開市，三大指數全面重挫，醫藥類股逆勢走高，包括：哈藥股份、達安基因、中國醫藥、海正藥業近20檔醫藥股開盤漲停。

光大策略指出，節後A股難免補跌。在一個季度左右的中期內，市場表現需觀察經濟基本面受影響程度，餐飲旅遊、交運、工業生產均受影響，但網購佔比提升可緩解消費下降，且貨幣和財政政策有望加大逆週期調節力度。

(工商 )